Защитник "Монако" дисквалифицирован на три матча

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Защитник "Монако" дисквалифицирован на три матча

Защитник "Монако" Жемерсон отстранен на три игры. Такое решение приняла дисциплинарная комиссия чемпионата Франции по итогам матч 3-го тура Лиги 1 с "Нимом" (2:2)

Футболиста дисквалифицировали на три матча и один - условно.

Отметим, что ранее на три матча также дисквалифицировали игроков монрегасков Сеска Фабрегаса и Рубена Агилара.

После трех туров Лиги 1 у "Монако" 1 балл и 19 позиция в турнирной таблице.

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