Защитник "Монако" Камиль Глик перешел в итальяский клуб

Польский защитник "Монако" Камиль Глик стал игроком "Беневенто", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал контракт с итальянским клубом до лета 2021 года. В новом сезоне "Беневенто" будет играть в Серии А.

32-летний Глик выступал за "Монако" с 2016 года. В составе монегасков поляк провел 167 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал семь результативных передач. Ранее он играл за "Орададу", "Реал", "Пяст", "Палермо", "Бари" и "Торино". За сборную Польши сыграл 73 матча и забил пять мячей.

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