Защитник "Монако" может перейти в "Фиорентину"

"Фиорентина" проявляет интерес к защитнику "Монако" Абду Диалло, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста, который также может сыграть и опорного хавбека, в летнее трансферное окно. В данный момент клубы ведут переговоры.

21-летний Диалло выступает за "Монако" с 2014 года и провел за клуб 19 матчей.

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