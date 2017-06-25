Защитник "Монако" может перейти в "Фиорентину"

Теги фиорентинамонако

Защитник "Монако" может перейти в "Фиорентину"

"Фиорентина" проявляет интерес к защитнику "Монако" Абду Диалло, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста, который также может сыграть и опорного хавбека, в летнее трансферное окно. В данный момент клубы ведут переговоры.

21-летний Диалло выступает за "Монако" с 2014 года и провел за клуб 19 матчей. 

Не пропустите: ПСЖ хочет купить Банегу. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Дневник Кубка Конфедераций: послание Дзюбы и Кокорина, победный юбилей Лёва и проход Чили

Дневник Кубка Конфедераций: послание Дзюбы и Кокорина, победный юбилей Лёва и проход Чили

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 91
2 Рома 38 87
3 Наполи 38 86
4 Аталанта 38 72
5 Лацио 38 70
6 Милан 38 63
7 Интер Милан 38 62
8 Фиорентина 38 60
9 Торино 38 53
10 Сампдория 38 48
11 Кальяри 38 47
12 Сассуоло 38 46
13 Удинезе 38 45
14 Кьево 38 43
15 Болонья 38 41
16 Дженоа 38 36
17 Кротоне 38 34
18 Эмполи 38 32
19 Палермо 38 26
20 Пескара 38 18
Полная таблица

топ-5 тегов