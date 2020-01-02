Защитник "Монако" отказал "Баварии"

Защитник "Монако" Бенджамин Хенрикс не захотел переходить в "Баварию", сообщает Bild.

По сведениям издания, мюнхенский клуб планировал подписать 22-летнего футболиста зимой, однако тот ответил отказом.

Хенрикс, рыночная стоимость которого оценивается в 15 миллионов евро, собирается перейти в "РБ Лейпциг".

За "Монако" немец выступает с лета 2018 года, сыграл 35 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

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