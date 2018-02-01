Защитник "Монако" Раджи: "Неймар должен проявлять больше уважения к соперникам"

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Защитник "Монако" Раджи: "Неймар должен проявлять больше уважения к соперникам"Защитник "Монако" Андреа Раджи прокомментировал недостойное поведение форварда ПСЖ Неймара в полуфинальном матче кубка французской лиги против "Ренна".

"Я видел жест, который он сделал, и я думаю, что такой чемпион, как Неймар, должен проявлять больше уважения к другим игрокам. Как по мне, это был не очень хороший жест с его стороны", - цитирует 33-летнего бека монегасков AS.

Напомним, Неймар озвучил первое требование Пересу. | soccernews.ru

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