Защитник "Монако" Раджи: "Неймар должен проявлять больше уважения к соперникам"
Защитник "Монако" Андреа Раджи прокомментировал недостойное поведение форварда ПСЖ Неймара в полуфинальном матче кубка французской лиги против "Ренна".
"Я видел жест, который он сделал, и я думаю, что такой чемпион, как Неймар, должен проявлять больше уважения к другим игрокам. Как по мне, это был не очень хороший жест с его стороны", - цитирует 33-летнего бека монегасков AS.
Напомним, Неймар озвучил первое требование Пересу. | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|23
|59
|2
|Лион
|23
|48
|3
|Марсель
|23
|48
|4
|Монако
|23
|47
|5
|Нант
|23
|37
|6
|Ницца
|23
|34
|7
|Монпелье
|23
|31
|8
|Ренн
|23
|31
|9
|Бордо
|23
|29
|10
|Генгам
|23
|29
|11
|Дижон
|23
|28
|12
|Страсбур
|23
|27
|13
|ФК Кан
|23
|27
|14
|Сент-Этьен
|23
|26
|15
|Амьен
|23
|25
|16
|Анжер
|23
|25
|17
|Лилль
|23
|25
|18
|Труа
|23
|24
|19
|Тулуза
|23
|23
|20
|Метц
|23
|18