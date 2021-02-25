Защитник "МЮ" Байи сделал неожиданный выбор между Месси и Роналду

Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи заявил, что он восхищается игрой капитана мадридского "Реала" Серхио Рамоса.

"Меня больше всего вдохновляет игра Серхио Рамоса. Меня удивляет то, каким образом он продолжает играть на высоком уровне. Он является одним из лучших игроков в истории футбола. Если мне предложат выбрать между Месси или Роналду, то я скажу: "Рамос", - сказал Байи в интервью журналисту Гильему Балаге.

В нынешнем 34-летний Рамос провел за "Реал" 18 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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