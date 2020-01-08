Защитник "МЮ" Магуайр из-за травмы бедра может выбыть на долгий срок

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр из-за травмы бедра может выбыть на долгий срок, передает The Telegraph.

В матче Кубка Англии "МЮ" с "Вулверхэмптоном" (0:0) футболист почувствовал дискомфорт в ноге, однако отказался покидать поле, заверив, что все в порядке.

По данным источника, у Магуайра надрыв мышцы бедра. Сроки восстановления пока не уточняются, но не исключено, что защитник пропустит продолжительное время.

В этом сезоне 26-летний защитник выступил в 21 матче, не отметившись результативными действиями.

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