Защитник "МЮ" может перейти в "Эвертон"

Теги манчестер юнайтедэвертонфил джонс

Защитник "МЮ" может перейти в "Эвертон"

"Эвертон" проявляет интерес к защитнику "Манчестер Юнайтед" Филу Джонсу, сообщает The Times.

По сведениям издания, видеть футболиста в составе мерсисайдцев хочет лично главный тренер клуба Сэм Эллардайс.

Стоит отметить, что контракт игрока с "МЮ" действует до лета 2019 года, но у клуба есть возможность его автоматического продления на год.

В этом сезоне 26-летний Джонс провел за "Манчестер Юнайтед" 22 матча.

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