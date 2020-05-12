Защитник "МЮ" Шоу рассказал, кого считает лучшим в мире по игре один на один

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Защитник "МЮ" Шоу рассказал, кого считает лучшим в мире по игре один на один

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу ярко высказался об одноклубнике Аароне Уан-Бисаке.

"Аарон в этом сезоне был самым последовательным игроком "МЮ". У него была лишь одна ошибка, из-за которой судья назначил пенальти в наши ворота.

В каждой встрече он играет отлично. Он всегда в правильном положении. Считаю его лучшим защитником в мире по игре один на один. Никто не может пройти его. Он стал лучше в этом компоненте", - цитирует Шоу пресс-служба клуба.

22-летний футболист в нынешнем сезоне участвовал в 26 матчах АПЛ, отметившись 2 ассистами.

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