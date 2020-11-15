Защитник "МЮ" Таллес во второй раз заразился коронавирусом

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Защитник "МЮ" Таллес во второй раз заразился коронавирусом

Защитник "МЮ" и сборной Бразилии Таллес снова заразился коронавирусом, сообщает The Sun.

Напомним, в октябре этого года футболист уже переболел коронавирусом.

Ранее 27-летний игрок в ночь на субботу участвовал в матче сборной Бразилии с Венесуэлой. После этой встречи защитник сдал положительный тест на Covid-19.

В начале ноября тесты Таллеса были отрицательными.

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