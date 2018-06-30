Защитник "Наполи" Гулам получил третью за год тяжёлую травму колена

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Защитник "Наполи" Гулам получил третью за год тяжёлую травму колена

Защитник "Наполи" Фаузи Гулам получил третью за год тяжёлую травму колена, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, алжирский фулбек не выполнял требования своего профессионального тренера, в связи с чем снова имеет проблемы с ногой.

Напомним, что 27-летний Гулам в ноябре 2017 года получил разрыв передней крестообразной связки колена, а в феврале травмировал коленную чашечку.

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