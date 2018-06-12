Защитник "Наполи" Хюсай, которым интересуются "Челси" и "МЮ", определился со своим будущим



Агент албанского защитника "Наполи" Эльсеида Хюсая заявил, что его клиент не думает об уходе из клуба.

"Хюсай останется в "Наполи". Если Сарри возглавит "Челси", то это не будет иметь значения", - приводит слова агента Football Italia.

Ранее сообщалось, что 24-летний Хюсай входит в сферу интересов "Челси" и "Манчестер Юнайтед". В минувшем сезоне он провел 55 матчей во всех турнирах.

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