Защитник "Наполи" Хюсай заразился коронавирусом

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Защитник "Наполи" Хюсай заразился коронавирусом

Защитник "Наполи" Эльсеид Хюсай заразился коронавирусом в расположении сборной Албании, утверждает пресс-служба итальянского клуба.

На данный момент футболист изолирован и две недели проведет в Албании.

В текущем сезоне 26-летний защитник провел 7 матчей за "Наполи", сделав 1 ассист.

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