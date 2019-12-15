Защитник "Наполи" Кулибали выбыл из строя

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали был травмирован в матче 16-го тура Серии А с "Пармой" (1:2). Об этом сообщает официальный сайт клуба.

В одном из эпизодов встречи футболист повредил мышцу бедра и, прихрамывая покинул поле и больше не вернулся.

По данным источника, игрок уже прошел медосмотр. По итогам обследования, у защитника растяжение двуглавой мышцы правого бедра, из-за которого он пропустит как минимум 2 недели.

Напомним, "Наполи" не может выиграть на протяжении семи матчей. Это была первая игра для Дженнаро Гаттузо на посту главного тренера клуба.

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