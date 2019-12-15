Защитник "Наполи" Кулибали выбыл из строя

Теги наполикалиду кулибалитравмы

Защитник "Наполи" Кулибали выбыл из строя

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали был травмирован в матче 16-го тура Серии А с "Пармой" (1:2). Об этом сообщает официальный сайт клуба.

В одном из эпизодов встречи футболист повредил мышцу бедра и, прихрамывая покинул поле и больше не вернулся.

По данным источника, игрок уже прошел медосмотр. По итогам обследования, у защитника растяжение двуглавой мышцы правого бедра, из-за которого он пропустит как минимум 2 недели.

Напомним, "Наполи" не может выиграть на протяжении семи матчей. Это была первая игра для Дженнаро Гаттузо на посту главного тренера клуба.

Не пропустите: "Наполи" проиграл "Парме" в первом матче под руководством Гаттузо | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" вновь интересуется защитником "Спортинга" Акуньей

"Зенит" вновь интересуется защитником "Спортинга" Акуньей

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Интер Милан Интер Милан 15 38
2 Ювентус Ювентус 15 36
3 Лацио Лацио 15 33
4 Кальяри Кальяри 15 29
5 Рома Рома 15 29
6 Аталанта Аталанта 15 28
7 Парма Парма 16 24
8 Наполи Наполи 16 21
9 Торино Торино 15 20
10 Милан Милан 15 20
11 Хеллас Верона Хеллас Верона 15 18
12 Болонья Болонья 15 16
13 Фиорентина Фиорентина 15 16
14 Сассуоло Сассуоло 14 15
15 Удинезе Удинезе 15 15
16 Лечче Лечче 16 15
17 Брешия Брешия 15 13
18 Сампдория Сампдория 15 12
19 Дженоа Дженоа 15 11
20 СПАЛ СПАЛ 15 9
Полная таблица

топ-5 тегов