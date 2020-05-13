Защитник "Наполи" Манолас травмировался на тренировке

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Защитник "Наполи" Манолас травмировался на тренировке

Игрок "Наполи" Костас Манолас травмировался на одной из первых тренировок команды. Клуб возобновил индивидуальные занятия после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Каждый игрок занимается с мячом на отдельном участке поля.

"Наполи" переживает по поводу того, как организм футболистов будет реагировать на двухмесячный перерыв. Манолас - первый игрок команды, который травмировался. У него диагностирована мышечное повреждение, степень ее серьезности будет определена позже.

Ранее сообщалось, что чемпионат Италии может вернуться 13 июня.

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