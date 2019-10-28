Защитник "Наполи" получил травму крестообразной связки

Защитник "Наполи" Кевин Малькуи серьезно травмировался в матче 9-го тура Серии А со СПАЛом. Об этом сообщает пресс-служба неаполитанцев.

По данным источника, у 28-летнего игрока после полного обследования выявлена травма крестообразной связки и медиального мениска правого колена.

Пока не известно, сколько займет восстановления. Однако, зачастую, такие повреждения требуют около полугода.

В этом сезоне Малькуи провел 3 матча в Серии А, и 2 - в Лиге чемпионов.

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