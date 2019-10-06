Защитник "Наполи" получил жуткую травму во время матча

Албанский защитник "Наполи" Эльсеид Хюсай получил жуткую травму во время матча 7-го тура чемпионата Италии с "Торино" (0:0).

В результате верховой борьбе за мяч с Кристианом Ансальди игрок "Наполи" упал с высоты прямо на голову. Ансальди пытался поймать падавшего албанца, но ему не удалось этого сделать.

Quando capisci che il tuo avversario - per quanto rivale sportivo possa essere - si sta per fare male e cerchi di salvarlo.

Chapeau, Ansaldi...



Il calcio è di chi lo ama...#TorinoNapoli #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/s0YS7VRtq5 — Gianluca Abate (@Aba_Tweet) October 6, 2019

Прямо со стадиона Хюсая увезли в больницу. На данный момент информации о его состоянии нет.

В нынешнем сезоне 25-летний Хюсай провел за "Наполи" три матча во всех турнирах. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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