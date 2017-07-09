Защитник "Наполи" Стринич может перейти в "Галатасарай"

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Защитник "Наполи" Стринич может перейти в "Галатасарай"

"Галатасарай" проявляет интерес к хорватскому защитнику "Наполи" Ивану Стриничу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, турецкий клуб клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 3 миллиона евро.

29-летний Стринич выступает за "Наполи" с 2015 года и провел за клуб 39 матчей. Ориентировочная стоимость игрока составляет 4,5 миллиона евро.

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