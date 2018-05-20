Защитник "Наполи" выбыл на длительный срок

Защитник "Наполи" Влад Кирикеш выбыл на длительный срок, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, румынский центрбек перенёс операцию на плече и теперь пропустит не менее месяца.

В этом сезоне из-за проблем со здоровьем Кирикеш сыграл за "Наполи" всего 9 матчей во всех турнирах.

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