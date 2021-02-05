Защитник "Наполи" заболел коронавирусом

Фланговый защитник "Наполи" Фаузи Гулам сдал положительный тест на COVID-19.

30-летний футболист находится на карантине у себя дома. Болезнь у него проходит бессимптомно.

Ранее коронавирусом переболел хавбек "Наполи" Фабиан Руис, он уже выздоровел.

Гулам в текущем сезоне сыграл за неаполитанцев 12 матчей, результативными действиями не отличался.

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