Защитник "Ниццы" близок к переходу в "Интер"

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Защитник "Ниццы" близок к переходу в "Интер""Интер" намерен подписать защитника "Ниццы" Далберта.

По информации сайта известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, стороны активно проводят переговоры по трансферу бразильца.

В прошлом сезоне 23-летний защитник сыграл в 38-ми матчах во всех турнирах и оформил четыре голевые передачи. 

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