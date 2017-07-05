Защитник "Ниццы" близок к переходу в "Интер"

"Интер" намерен подписать защитника "Ниццы" Далберта.

По информации сайта известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, стороны активно проводят переговоры по трансферу бразильца.

В прошлом сезоне 23-летний защитник сыграл в 38-ми матчах во всех турнирах и оформил четыре голевые передачи.

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