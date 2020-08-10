Защитник "Олимпиакоса" Цимикас перешел в "Ливерпуль"

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Защитник "Олимпиакоса" Цимикас перешел в "Ливерпуль"

Защитник "Олимпиакоса" Костас Цимикас стал игроком "Ливерпуля". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

24-летний футболист сборной Греции подписал с английским клубом долгосрочный контракт.

Ранее сообщалось, что трансфер Цимикаса обошелся красным в 13 млн евро.

Футболист в минувшем сезоне провел за "Олимпиакос" 46 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. 

Не пропустите: "Ливерпуль" договорился по трансферу защитника сборной Греции| http://soccernews.ru
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