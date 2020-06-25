Защитник "Оренбурга" Козлов рассказал о ситуации в клубе

Игрок "Оренбурга" Савелий Козлов высказал предположение по поводу того, где футболисты клуба могли заразиться коронавирусом.

Ранее стало известно, что у 8 человек команды выявлен Covid-19.

"Сегодня мы все сели на карантин, тренировку отменили. Кто-то из ребят, возможно, подцепил вирус в самолете или в Москве. У меня все нормально, накануне сдавали тесты и завтра еще будем сдавать.

Настрой нормальный, слышал, что игры все равно переносить не будут. Мы как-нибудь будем выходить из этой ситуации", - цитирует Козлова Sport24.

"Оренбург" ушёл всем составом на карантин.

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