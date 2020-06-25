Защитник "Оренбурга" Козлов рассказал о ситуации в клубе

Теги оренбургалександр козловкоронавирус

Защитник "Оренбурга" Козлов рассказал о ситуации в клубе

Игрок "Оренбурга" Савелий Козлов высказал предположение по поводу того, где футболисты клуба могли заразиться коронавирусом.

Ранее стало известно, что у 8 человек команды выявлен Covid-19.

"Сегодня мы все сели на карантин, тренировку отменили. Кто-то из ребят, возможно, подцепил вирус в самолете или в Москве. У меня все нормально, накануне сдавали тесты и завтра еще будем сдавать.

Настрой нормальный, слышал, что игры все равно переносить не будут. Мы как-нибудь будем выходить из этой ситуации", - цитирует Козлова Sport24.

"Оренбург" ушёл всем составом на карантин.

Не пропустите: Гендиректор тульского "Арсенала" сделал заявление после подозрения на заражение коронавирусом. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Конте дисквалифицирован на один матч, Шкриньяр пропустит три игры

Конте дисквалифицирован на один матч, Шкриньяр пропустит три игры

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов