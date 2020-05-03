Защитник ПАОК Яннулис об интересе "Локомотива": "Мне лично ничего по этому поводу не говорили"

Защитник ПАОК Димитриос Яннулис прокомментировал интерес к нему со стороны "Локомотива". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Об интересе "Локомотива" я читал в газетах, мне лично ничего по этому поводу не говорили.

Сейчас бессмысленно это обсуждать. Главное - позиция ПАОК, которую я уважаю.Если клуб решит расстаться со мной, только в этом случае можно будет говорить о моих мыслях на счет будущего", - сказал футболист.

В 24-летнем защитнике также заинтересован "Ренн".

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