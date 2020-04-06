Защитник "Пармы": "Роналду ни разу не выиграл у меня верховую дуэль"
Португальский защитник "Пармы" Бруну Алвеш заявил, что он лучше играет головой, чем его соотечественник нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду.
"Я несколько раз играл против Криштиану. Он ни разу не выиграл у меня верховую дуэль. Роналду быстрее и техничнее меня, но в верху я играю лучше", - сказал Алвеш в прямом эфире своего Instagram.
Стоит отметить, что 38-летний Алвеш занимает первое место по числу выигранных верховых единоборств в Европе. Португалец выигрывает верховую дуэль в 78,4 процентах случаев.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16