Защитник "Пармы": "Роналду ни разу не выиграл у меня верховую дуэль"

2 Теги ювентускриштиану роналдупармабруну алвеш

Защитник "Пармы": "Роналду ни разу не выиграл у меня верховую дуэль"

Португальский защитник "Пармы" Бруну Алвеш заявил, что он лучше играет головой, чем его соотечественник нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Я несколько раз играл против Криштиану. Он ни разу не выиграл у меня верховую дуэль. Роналду быстрее и техничнее меня, но в верху я играю лучше", - сказал Алвеш в прямом эфире своего Instagram.

Стоит отметить, что 38-летний Алвеш занимает первое место по числу выигранных верховых единоборств в Европе. Португалец выигрывает верховую дуэль в 78,4 процентах случаев.

Не пропустите: Роналду попросил "Ювентус" переманить игрока "Реала". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Number1
Number1

Что есть, то есть

Ответить
Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Так ты за Парму играешь...

Ответить

главное

Бывший тренер "Реала", "Атлетико" и "Барселоны" умер в 71 год

Бывший тренер "Реала", "Атлетико" и "Барселоны" умер в 71 год

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов