Защитник Поляков покинул "Урал"

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Защитник Поляков покинул "Урал"

"Урал" расстался с защитником Денисом Поляковым. Об этом сообщается на сайте РПЛ. 

По данным источника, екатеринбургский клуб отзаявил 28-летнего футболиста 16 марта.

Футболист перешел в "Урал" в январе 2019 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он участвовал в 19 матчах, не отметившись результативными действиями.

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