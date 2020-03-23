Защитник Поляков покинул "Урал"

"Урал" расстался с защитником Денисом Поляковым. Об этом сообщается на сайте РПЛ.

По данным источника, екатеринбургский клуб отзаявил 28-летнего футболиста 16 марта.

Футболист перешел в "Урал" в январе 2019 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он участвовал в 19 матчах, не отметившись результативными действиями.

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