Защитник Поляков покинул "Урал"
"Урал" расстался с защитником Денисом Поляковым. Об этом сообщается на сайте РПЛ.
По данным источника, екатеринбургский клуб отзаявил 28-летнего футболиста 16 марта.
Футболист перешел в "Урал" в январе 2019 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он участвовал в 19 матчах, не отметившись результативными действиями.
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