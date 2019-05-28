Защитник "Порту" Филипе перейдет в "Атлетико" этим летом

Теги портуатлетико мадридтрансферы

Защитник "Порту" Филипе перейдет в "Атлетико" этим летом

Игрок "Порту" Аугусто Фелипе этим летом станет игроком "Атлетико". Об этом португальский клуб сообщил на своем сайте.

За 30-летнего защитника мадридцы отдадут 20 миллионов евро. К новой команду Филипе прилетит в начале июля.

Фелипе играет за "Порту" с 2016 года. В нынешнем сезоне он участвовал в 31 матче. заив 1 гол. 

Ранее сообщалось, что вместе с Фелипе из "Порту" в "Атлетико" перейдут защитник Алекс Теллес и полузащитник Эктор Эррера.

Не пропустите: "Спортинг" стал обладателем Кубка Португалии в 21-й раз в истории с 2015 года| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

СМИ: "Барселона" сегодня сообщит об отставке Вальверде

СМИ: "Барселона" сегодня сообщит об отставке Вальверде

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов