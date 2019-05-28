Защитник "Порту" Филипе перейдет в "Атлетико" этим летом

Игрок "Порту" Аугусто Фелипе этим летом станет игроком "Атлетико". Об этом португальский клуб сообщил на своем сайте.

За 30-летнего защитника мадридцы отдадут 20 миллионов евро. К новой команду Филипе прилетит в начале июля.

Фелипе играет за "Порту" с 2016 года. В нынешнем сезоне он участвовал в 31 матче. заив 1 гол.

Ранее сообщалось, что вместе с Фелипе из "Порту" в "Атлетико" перейдут защитник Алекс Теллес и полузащитник Эктор Эррера.

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