Защитник "Порту" отклонил предложение "Рубина"

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Защитник "Порту" отклонил предложение "Рубина"Защитник "Порту" Макси Перейра отказался переходить в казанский "Рубин", информирует португальское издание A Bola.

По сведениям источника, 33-летний бек получил предложения от российского клуба и из Китая. Однако уругваец ответил отказом как "Рубину", так и клубу из Поднебесной.

Отметим, что контракт Перейры с "Порту" действует до лета 2019 года.

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