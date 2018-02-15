​​​​​​​Защитник "Порту": "Такого от "Ливерпуля" мы не ожидали"

Защитник "Порту" Алекс Теллес разочарован игрой своей команды в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (0:5).

По словам футболиста, он и его партнеры не ожидали такой игры от английского клуба.

"У нас был шанс забить в начале матча, но мы этой возможностью не воспользовались. Мы знали, что нам противостоит прекрасная команда, однако такого мы не ожидали. Результат нас расстроил, но мы не посыпаем голову пеплом. Сегодняшний матч мы будем рассматривать как урок на будущее", - сказал он. | http://soccernews.ru