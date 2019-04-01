Защитник "Порту" Теллес близок к переходу в "Атлетико"

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Защитник "Порту" Теллес близок к переходу в "Атлетико"

Бразильский защитник "Порту" Алекс Теллес перейдет в "Атлетико", сообщает A Bola.

По сведениям издания, испанский клуб договорился о переходе игрока за 30 миллионов евро. В борьбе за бразильца "матрасники" опередили "Реал" и "Ювентус".

В нынешнем сезоне 26-летний Теллес провел за "Порту" 44 матча во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Защитник "Порту" Теллес травмировался во время пробития пенальти и может не сыграть с "Ливерпулем".

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