Защитник "Порту" Теллес травмировался во время пробития пенальти и может не сыграть с "Ливерпулем"

Бразильский защитник "Порту" Алекс Теллес выбыл из строя из-за травмы.

Теллес получил повреждение во время нанесения удара с 11-метровой отметки в матче 27-го тура чемпионата Португалии с "Брагой" (3:2).

В ближайшее время бразилец пройдет медицинское обследование. Из-за травмы Теллес рискует не сыграть в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов с "Ливерпулем", который состоится 9 апреля.

OUCH!



