Защитник "Порту" Теллес травмировался во время пробития пенальти и может не сыграть с "Ливерпулем"

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Защитник "Порту" Теллес травмировался во время пробития пенальти и может не сыграть с "Ливерпулем"

Бразильский защитник "Порту" Алекс Теллес выбыл из строя из-за травмы.

Теллес получил повреждение во время нанесения удара с 11-метровой отметки в матче 27-го тура чемпионата Португалии с "Брагой" (3:2).

В ближайшее время бразилец пройдет медицинское обследование. Из-за травмы Теллес рискует не сыграть в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов с "Ливерпулем", который состоится 9 апреля.

В нынешнем сезоне 26-летний Теллес провел за "Порту" 44 матча во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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