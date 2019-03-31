Защитник "Порту" Теллес травмировался во время пробития пенальти и может не сыграть с "Ливерпулем"
Бразильский защитник "Порту" Алекс Теллес выбыл из строя из-за травмы.
Теллес получил повреждение во время нанесения удара с 11-метровой отметки в матче 27-го тура чемпионата Португалии с "Брагой" (3:2).
В ближайшее время бразилец пройдет медицинское обследование. Из-за травмы Теллес рискует не сыграть в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов с "Ливерпулем", который состоится 9 апреля.
OUCH!— ESPN UK (@ESPNUK) 30 марта 2019 г.
Porto's Alex Telles could miss the UCL game against Liverpool after injuring himself while taking a penalty. pic.twitter.com/6FCLGjzIth
В нынешнем сезоне 26-летний Теллес провел за "Порту" 44 матча во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|26
|63
|2
|Порту
|26
|63
|3
|Брага
|26
|58
|4
|Спортинг Лиссабон
|26
|55
|5
|Морейренсе ФК
|27
|45
|6
|Витория Гимарайнш
|26
|42
|7
|Белененсиш
|26
|38
|8
|Санта-Клара
|26
|32
|9
|Рио Аве
|26
|32
|10
|Портимоненсе
|27
|32
|11
|Маритиму
|26
|27
|12
|Дешпортиво Авеш
|26
|26
|13
|Боавишта
|26
|26
|14
|Насьонал
|26
|26
|15
|Витория Сетубал
|26
|25
|16
|КД Тондела
|26
|25
|17
|Дешпортиво Чавес
|26
|24
|18
|Фейренсе
|26
|15