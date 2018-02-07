Защитник ПСЖ хочет перебраться в "Барселону"

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Защитник ПСЖ хочет перебраться в "Барселону"

Защитник ПСЖ Лайвин Курзава может продолжить карьеру в "Барселоне".

Как сообщает испанская пресса, футболист через агентов предложил свои услуги каталонскому клубу. Курзава разочарован работой с Унаи Эмери и игрой, которую он прививает клубу.

Ориентировочная стоимость сделки составляет 25 миллионов евро.

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