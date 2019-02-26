Защитник ПСЖ хочет перейти в "Валенсию"
Защитник ПСЖ Хуан Бернат признался, что хотел бы однажды перейти в "Валенсию", воспитанником которой он является.
"Валенсия" - клуб моего сердца. Это место, где я вырос и развивался. В своё время лучшим вариантом для меня было уйти и прогрессировать в другом месте. Я - профессионал, который получил прекрасную возможность для прогресса. Не могу назвать дату, но однажды я хотел бы вернуться в "Валенсию", чтобы выиграть трофей с клубом", - приводит слова 25-летнего футболиста ESPN.
Бернат перешёл из "Валенсии" в "Баварию" в 2014 году, а прошлым летом перебрался в ПСЖ.
В составе парижан фулбек провёл 27 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
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|25
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|25
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|Реал Мадрид
|25
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|Хетафе
|25
|39
|5
|Севилья
|25
|37
|6
|Алавес
|25
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|7
|Бетис
|25
|36
|8
|Реал Сосьедад
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|9
|Валенсия
|25
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|10
|Атлетик Бильбао
|25
|33
|11
|Эйбар
|25
|31
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|Леганес
|25
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|Леванте
|25
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|25
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|Реал Вальядолид
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|Сельта Виго
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|Вильярреал
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