Защитник ПСЖ хочет перейти в "Валенсию"

Защитник ПСЖ Хуан Бернат признался, что хотел бы однажды перейти в "Валенсию", воспитанником которой он является.

"Валенсия" - клуб моего сердца. Это место, где я вырос и развивался. В своё время лучшим вариантом для меня было уйти и прогрессировать в другом месте. Я - профессионал, который получил прекрасную возможность для прогресса. Не могу назвать дату, но однажды я хотел бы вернуться в "Валенсию", чтобы выиграть трофей с клубом", - приводит слова 25-летнего футболиста ESPN.

Бернат перешёл из "Валенсии" в "Баварию" в 2014 году, а прошлым летом перебрался в ПСЖ.

В составе парижан фулбек провёл 27 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: Фалькао стал трансферной целью двух клубов. | http://soccernews.ru