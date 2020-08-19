Защитник ПСЖ Керер прокомментировал победу над "РБ Лейпциг" в ЛЧ

Защитник ПСЖ Тило Керер высказался о победном матче команды в полуфинале Лиги Чемпионов с "Лейпцигом" (3:0).

Парижский клуб впервые в своей истории вышел в финал турнира.

"Мы гордимся попаданием в финал. В раздевалке сейчас было по-настоящему шумно. Сегодня мы показали настоящую командную игру", - передает слова Кереры Sky Sport.

В финале ПСЖ сыграет с победителем матча "Бавария" - "Лион". Встреча состоится 23 августа на стадионе "Да Луш". Начало игры - в 22:00 (мск).

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