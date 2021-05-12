Защитник ПСЖ Кимпембе получил серьезное наказание за грубейший фол в матче Лиги 1

Фото: инстаграм Преснеля Кимпембе/Автор неизвестен

Защитник "Пари Сен-Жермен" Преснель Кимпембе дисквалифицирован на три матча, сообщает L'Equipe.

Такое наказание футболист получил за грубый фол на форварде "Ренна" Жереми Доку в матче 36-го тура Лиги 1 (1:1), а также оскорбления в адрес соперников.

Таким образом, Кимпембе пропустит два оставшихся матча чемпионата Франции с "Реймсом" и "Брестом", а также не сыграет в полуфинале Кубка Франции против "Монпелье".

В нынешнем сезоне 25-летний Кимпембе провел за ПСЖ 39 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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