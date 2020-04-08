Защитник ПСЖ Курзава, скорее всего, продолжит карьеру в "Барселоне"
Защитник ПСЖ Лейвин Курзава хочет продолжить карьеру в "Барселоне". Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны каталонского клуба.
По данным Sport.es, ПСЖ не будет продлевать контракт с футболистом, поэтому летом он сможет бесплатно покинуть клуб.
Сам футболист заинтересован в прекращении сотрудничества с парижанами, так как хочет перейти в "Барселону". Стороны уже ведут переговоры о возможном контракте.
В этом сезоне футболист забил 1 гол и сделал 1 ассист в 14 матчах Лиги 1.
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|Команда
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|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
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|Валенсия
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|Вильярреал
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|Гранада
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|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
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|13
|Осасуна
|20
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|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
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|Эйбар
|20
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|Сельта Виго
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