Защитник ПСЖ Курзава, скорее всего, продолжит карьеру в "Барселоне"

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Защитник ПСЖ Курзава, скорее всего, продолжит карьеру в "Барселоне"

Защитник ПСЖ Лейвин Курзава хочет продолжить карьеру в "Барселоне". Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны каталонского клуба.

По данным Sport.es, ПСЖ не будет продлевать контракт с футболистом, поэтому летом он сможет бесплатно покинуть клуб.

Сам футболист заинтересован в прекращении сотрудничества с парижанами, так как хочет перейти в "Барселону". Стороны уже ведут переговоры о возможном контракте.

В этом сезоне футболист забил 1 гол и сделал 1 ассист в 14 матчах Лиги 1.

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