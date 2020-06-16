Защитник ПСЖ Менье определился с новым клубом

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Защитник ПСЖ Менье определился с новым клубом

Бельгийский защитник "Пари Сен-Жермен" Томас Менье перейдет в дортмундскую "Боруссию", сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

По данным источника, футболист подписал с немецким клубом четырехлетний контракт. Менье достанется "Боруссии" бесплатно, так как его контракт с ПСЖ истекает летом.

Ранее сообщалось, что Менье также интересуются "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Бавария".

В нынешнем сезоне 28-летний Менье провел за ПСЖ 27 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

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