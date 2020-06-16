Защитник ПСЖ Менье определился с новым клубом
Бельгийский защитник "Пари Сен-Жермен" Томас Менье перейдет в дортмундскую "Боруссию", сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.
По данным источника, футболист подписал с немецким клубом четырехлетний контракт. Менье достанется "Боруссии" бесплатно, так как его контракт с ПСЖ истекает летом.
Ранее сообщалось, что Менье также интересуются "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Бавария".
В нынешнем сезоне 28-летний Менье провел за ПСЖ 27 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.
Не пропустите: ПСЖ определил две кандидатуры на позицию левого защитника. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|31
|73
|2
|Боруссия Дортмунд
|31
|66
|3
|РБ Лейпциг
|31
|62
|4
|Байер Леверкузен
|31
|57
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|31
|56
|6
|Вольфсбург
|31
|46
|7
|Хоффенхайм
|31
|43
|8
|Фрайбург
|31
|42
|9
|Шальке
|31
|39
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|31
|38
|11
|Герта
|31
|38
|12
|Кельн
|31
|35
|13
|Аугсбург
|31
|35
|14
|Унион Берлин
|31
|35
|15
|Майнц 05
|31
|31
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|31
|28
|17
|Вердер Бремен
|31
|28
|18
|Падерборн
|31
|20