Защитник ПСЖ может оказаться в Примере

Защитник ПСЖ Юри Берчиче летом может сменить клуб.

Как сообщает Football Espana, на футболиста претендует "Атлетик" из Бильбао.

Отмечается, что испанский клуб оценивает Берчиче в 20 миллионов евро.

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