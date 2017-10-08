Защитник ПСЖ может перебраться в "Реал"

Защитник французского ПСЖ Томас Менье может сменить клубную прописку, информирует FootMercato.

По сведениям источника, 26-летний бек уже в зимнее трансферное окно может перебраться в мадридский "Реал", где он должен будет стать альтернативой Дани Карвахалю, сроки восстановления которого из-за проблем с сердцем до сих пор остаются неизвестными.

Напомним, сразу пять игроков "Реала" рискуют перед дерби с "Атлетико" принять участие со своими сборными в матчах плей-офф к ЧМ. | soccernews.ru