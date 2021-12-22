Защитник ПСЖ может перейти в "Челси"

Теги преснель кимпембепсжчелситомас тухель

Защитник ПСЖ может перейти в "Челси"Фото: инстаграм Кимпембе/Автор неизвестен

Защитник сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Преснель Кимпембе намерен сменить клубную прописку, так как не чувствует себя достаточно счастливым в парижском клубе, сообщает издание L'Equipe.

По информации источника, француза интересует вариант с выступлениями за лондонский "Челси", так как он хотел бы вновь поработать с главным тренером "синих" Томасом Тухелем, который до этого работал в ПСЖ.

Отмечается, что в данный момент непонятно, заинтересован ли сам "Челси" в трансфере 25-летнего защитника.

В нынешнем сезоне Кимпембе сыграл 14 матчей в Лиге 1.

Также не пропустите: Черышев высказался о своем будущем. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Президент Ла Лиги рассказал, есть ли шансы у "Барселоны" на подписание Холанда

Президент Ла Лиги рассказал, есть ли шансы у "Барселоны" на подписание Холанда

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов