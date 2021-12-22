Защитник ПСЖ может перейти в "Челси"

Фото: инстаграм Кимпембе/Автор неизвестен

Защитник сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Преснель Кимпембе намерен сменить клубную прописку, так как не чувствует себя достаточно счастливым в парижском клубе, сообщает издание L'Equipe.

По информации источника, француза интересует вариант с выступлениями за лондонский "Челси", так как он хотел бы вновь поработать с главным тренером "синих" Томасом Тухелем, который до этого работал в ПСЖ.

Отмечается, что в данный момент непонятно, заинтересован ли сам "Челси" в трансфере 25-летнего защитника.

В нынешнем сезоне Кимпембе сыграл 14 матчей в Лиге 1.

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