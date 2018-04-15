Защитник ПСЖ недоволен уровнем французской лиги

Защитник ПСЖ Юри Берчиче поделился мнением об уровне французского чемпионата.

"Соперники ПСЖ недостаточно сильны. В Испании уровень лиги позволяет "Барселоне", "Реалу" и "Атлетико" готовиться к серьезным играм еврокубков. Командам полезно напрягаться по выходным" - приводит слова Берчиче Lequipe.

Отметим, что за 5 туров до конца чемпионата ПСЖ возглавляет турнирную таблицу, опережая "Монако" на 14 очков.

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