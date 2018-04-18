Защитник ПСЖ получил три предложения из АПЛ

Сразу три английских клуба проявляют интерес к левому защитнику ПСЖ Лайвину Курзава, сообщает RMC.

По сведениям издания, футболист входит в сферу интересов "Тоттенхэма", "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Трансфер игрока может состояться в ближайшее летнее трансферное окно.

В этом сезоне 25-летний Курзава провел за ПСЖ 26 матчей, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.

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