Защитник ПСЖ против ухода Эмери



Защитник ПСЖ Тиаго Силва прокомментировал информацию об уходе из команды главного тренера Унаи Эмери.

"Я хочу, чтобы Эмери остался в ПСЖ. Я говорю, как капитан клуба. Мы оба честно делаем свою работу и доверяем друг другу.

Что касается Неймара, то я не знаю, когда он вернется в расположение команды. Думаю, что мы продолжим вместе с ним играть за ПСЖ", - приводит слова Силвы L'Equipe.

Ранее сообщалось, что Эмери покинет ПСЖ по окончании сезона. Его преемником в парижском клубе станет Томас Тухель.

Не пропустите: Неймар рассказал, когда вернётся в строй. | http://soccernews.ru