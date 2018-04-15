Защитник ПСЖ против ухода Эмери

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Защитник ПСЖ против ухода Эмери
Защитник ПСЖ Тиаго Силва прокомментировал информацию об уходе из команды главного тренера Унаи Эмери.

"Я хочу, чтобы Эмери остался в ПСЖ. Я говорю, как капитан клуба. Мы оба честно делаем свою работу и доверяем друг другу.

Что касается Неймара, то я не знаю, когда он вернется в расположение команды. Думаю, что мы продолжим вместе с ним играть за ПСЖ", - приводит слова Силвы L'Equipe.

Ранее сообщалось, что Эмери покинет ПСЖ по окончании сезона. Его преемником в парижском клубе станет Томас Тухель.

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