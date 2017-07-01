Защитник ПСЖ Сабали перешел в "Бордо"

Защитник ПСЖ Юссуф Сабали перешел в "Бордо", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист поставил подпись под четырехлетним контрактом. Сумма сделки составила 4 миллиона евро.

В минувшем сезоне Сабали выступал на правах аренды за "Бордо", где провел 33 матча и отдал 5 голевых передач.

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