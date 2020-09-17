Защитник ПСЖ серьёзно травмировал колено

ПСЖ может надолго потерять своего левого защитника Хуана Берната.

В конце вчерашнего матча против "Метца" (1:0) испанский фулбек получил травму колена.

Степень серьёзности повреждения пока неизвестна, но, по словам главного тренера парижан Томаса Тухеля, скорее всего, футболист выбыл на длительный срок.

27-летний Бернат выступает за ПСЖ с августа 2018 года, сыграл 76 матчей, забил 6 голов и сделал 10 ассистов.

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