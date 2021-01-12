Защитник ПСЖ заболел коронавирусом

Правый защитник ПСЖ Колин Дагба сдал положительный тест на COVID-19, сообщает официальный сайт клуба.

Болезнь у 22-летнего футболиста обнаружили в преддверии матча за Суперкубок Франции против "Марселя".

Французский фулбек уже изолирован от команды в соответствии с медицинским протоколом.

В текущем сезоне Дагба сыграл за парижан 16 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

ПСЖ и "Марсель" сразятся за Суперкубок Франции в среду в 23:00 по московскому времени.

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