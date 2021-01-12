Защитник ПСЖ заболел коронавирусом
Правый защитник ПСЖ Колин Дагба сдал положительный тест на COVID-19, сообщает официальный сайт клуба.
Болезнь у 22-летнего футболиста обнаружили в преддверии матча за Суперкубок Франции против "Марселя".
Французский фулбек уже изолирован от команды в соответствии с медицинским протоколом.
В текущем сезоне Дагба сыграл за парижан 16 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
ПСЖ и "Марсель" сразятся за Суперкубок Франции в среду в 23:00 по московскому времени.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13