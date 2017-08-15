Защитник ПСЖ заинтересован в переходе в "Реал"

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Защитник ПСЖ заинтересован в переходе в "Реал"Защитник французского ПСЖ Томас Менье заинтересован в переходе в мадридский "Реал", информирует 90min.com.

По сведениям источника, 25-летний бек не желает быть сменщиком Дани Алвеса в своей команде, он выразил желание перебраться в королевский клуб, который им интересовался ранее, и составить конкуренцию за место в стартовом составе "сливочных" Дани Карвахалю.

Напомним, ПСЖ не сможет купить Мбаппе. | soccernews.ru

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