Защитник "Рапида" Мерт Мюлдюр продолжит карьеру в чемпионате Италии

Защитник "Рапида" Мерт Мюлдюр продолжит карьеру в "Сассуоло". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

22-летний турок заключил соглашение с итальянским клубом.

В минувшем сезоне футболист участвовал в 41 матче за "Рапид". Кроме того, в его активе 2 матча в сборной Турции.

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