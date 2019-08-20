Защитник "Рапида" Мерт Мюлдюр продолжит карьеру в чемпионате Италии

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Защитник "Рапида" Мерт Мюлдюр продолжит карьеру в чемпионате Италии

Защитник "Рапида" Мерт Мюлдюр продолжит карьеру в "Сассуоло". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

22-летний турок заключил соглашение с итальянским клубом. 

В минувшем сезоне футболист участвовал в 41 матче за "Рапид". Кроме того, в его активе 2 матча в сборной Турции. 

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