Защитник "РБ Лейпциг" Конате отреагировал на слухи об интересе "Ливерпуля"

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Защитник "РБ Лейпциг" Конате отреагировал на слухи об интересе "Ливерпуля"

Фото Global Look Press / Robert Michael

Центральный защитник "РБ Лейпциг" Ибраима Конате рассказал о своём отношении к новостям про желание "Ливерпуля" купить его.

"У меня действующий контракт с "РБ Лейпциг" до 2023 года, и я должен его выполнять. Что касается интереса "Ливерпуля", слухов в футболе всегда много. Но пока ни мне, ни моим агентам из английского клуба не звонили", - приводит слова 21-летнего футболиста Bild.

Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" практически договорился о трансфере француза за 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Конате сыграл за "РБ Лейпциг" 17 матчей и забил 1 гол.

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