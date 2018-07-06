Защитник "РБ Лейпциг" перебрался в "Брайтон"

Защитник Фернандес Бернардо сменил "РБ Лейпциг" на "Брайтон".

Как сообщает Твиттер английского клуба, 23-летний бразилец подписал четырехлетний контракт.

В прошлом сезоне Бернардо сыграл в 27 матчах во всех турнирах, в которых забил гол и сделал голевую передачу.

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