Защитник "РБ Лейпциг" перебрался в "Брайтон"

Теги брайтон & хоув альбионрб лейпциг

Защитник "РБ Лейпциг" перебрался в "Брайтон"Защитник Фернандес Бернардо сменил "РБ Лейпциг" на "Брайтон".

Как сообщает Твиттер английского клуба, 23-летний бразилец подписал четырехлетний контракт.

В прошлом сезоне Бернардо сыграл в 27 матчах во всех турнирах, в которых забил гол и сделал голевую передачу.

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